Confira opções boas e baratas para curtir as férias escolares em Anápolis

São diversas as opções para momentos de descontração e diversão e, ainda por cima, sem gastar muito

Davi Galvão - 04 de janeiro de 2024

Sesc Anápolis é uma opção que agrada desde os pequenos até os mais velhos. (Foto: Reprodução)

No período de férias escolares, é normal que a população busque opções de lazer para poder aproveitar um pouco mais de tempo com a família e amigos.

Ao menos, em Anápolis, são diversas as opções para momentos de descontração e diversão e, ainda por cima, sem gastar muito.

A começar, uma ótima sugestão é o recém-inaugurado Jardim Botânico da cidade. Bastante integrado à natureza, o local conta com estufas dedicadas a mudas nativas do Cerrado, com diversas flores e plantas frutíferas.

O local ainda conta com quadros e murais explicativos sobre curiosidades da cidade, estando aberto para visitação das 08h às 18h.

Outra opção ideal para se divertir é a pista de boliche do Anashopping, que está em funcionamento todos os dias da semana, das 14h às 22h. Para agendar um horário e discutir valores, basta entrar em contato com a administração, através do telefone (62) 3318-6101.

Ainda, para quem não perde a oportunidade de uma boa piscina, a unidade Sesc Anápolis é uma ótima saída. Com atividades recreativas para a criançada, tobogãs e quadras esportivas, ninguém precisa ficar de fora.

A unidade funciona das 09h às 17h45, sendo que o ingresso para sócios está no valor de R$ 10. Para o público em geral, o preço para adultos é de R$ 40, crianças de 7 a 12 anos pagam R$ 20 e menores de 7 tem entrada franca.

Mais uma alternativa ideal, que não pode ficar de fora dos planos das famílias, é a clássica visita ao cinema. Em Anápolis, ambos os shoppings – Anashopping e Brasil Park Shopping – oferecem essa oportunidade.

Com filmes para todos os gêneros, todo mundo pode sair satisfeito, com blockbusters renomados como “Wonka”, “Aquaman 2” e “Mamonas Assassinas – O Impossível não Existe” em exibição.

Mais uma sugestão para quem prefere passeios ao ar livre é dar uma passadinha no Parque das Águas. Com três fontes d’água, sendo uma delas a maior do estado, o local é diversão garantida para as crianças e também proporciona um espaço ideal para os adultos relaxarem, seja em encontros, caminhadas ou mesmo para fugir da pressão da cidade.

As fontes funcionam diariamente em dois momentos: das 19h30 às 19h45 e depois das 20h30 às 20h45.