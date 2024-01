Empresa divulga vagas para trabalhar no DAIA com diversos benefícios; saiba como se inscrever

Não é necessário ter experiência prévia ou formação no ensino superior para se candidatar

Davi Galvão - 04 de janeiro de 2024

Distrito Agroindustrial de Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Mind Connect, empresa de consultoria em recursos humanos, está divulgando vagas de emprego de início imediato para Anápolis, na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), com posições que contam com diversos benefícios.

Ao todo, são 15 oportunidades para o cargo de operador de máquinas, com o requisito de apenas possuir o ensino médio completo.

Além disso, será um diferencial para os candidatos terem formação técnica em manutenção e experiência na área, apesar de não serem pontos obrigatórios.

Os selecionados irão contar com salário compatível com o do mercado, vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida, plano de saúde e odontológico, além de restaurante na empresa.

Os interessados podem enviar o currículo ou maiores dúvidas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (62) 99501-7380.