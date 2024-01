Empresário é sequestrado e tem casa roubada por criminoso em Anápolis

Suspeito teria levado caminhonete da vítima, além de filmagens de câmera de segurança, para que não fosse reconhecido

Augusto Araújo - 04 de janeiro de 2024

Empresário foi sequestrado e teve casa roubada em Anápolis. (Montagem: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) está investigando o caso de um sequestro seguido de roubo a mão armada, nesta quinta-feira (04), em Anápolis.

O crime teve início no começo da tarde. O empresário, de 31 anos, estava voltando para a própria casa, no bairro Maracanã, em uma caminhonete.

Durante o trajeto, ele foi abordado por um carro, que piscava os faróis para a vítima, que foi conferir do que se tratava.

Nesse momento, um outro suspeito teria subido no veículo do homem, com uma pistola, e mandou ele ir em direção à própria residência.

Durante o trajeto, o assaltante teria ainda pedido dinheiro, afirmando que conhecia diversos parentes do empresário.

Ao chegar no domicílio, o criminoso mandou a vítima entregar as filmagens das câmeras de segurança, para que não fosse identificado.

Na sequência, o suspeito trancafiou o homem no quarto de visitas enquanto tomava para si os objetos de valor da casa.

Após “fazer a limpa” na residência, o assaltante ainda teria mandado o empresário voltar à caminhonete e levá-lo até uma estrada de terra no distrito de Interlândia, em Anápolis.

Lá, o criminoso fez o refém descer do veículo e ir para longe, sem olhar para trás. Dessa forma, o homem andou até se deparar com a BR-153.

Ele conseguiu ajuda de um caminhoneiro, que ofereceu carona até um lugar seguro, onde a vítima pôde acionar a Polícia Militar (PM) e fazer o relato do crime.

Caberá agora à PC os trabalhos de apuração do ocorrido, na tentativa de identificar o suspeito e o paradeiro dos itens roubados.