Homem é suspeito de jogar água quente de ritual religioso no rosto da mulher durante discussão sobre divórcio

Vítima procurou socorro médico em uma unidade de saúde no município e PM foi acionada

Gabriella Pinheiro - 04 de janeiro de 2024

Mulher atingida com água quente, em Goiandira. (Foto: Reprodução).

Uma discussão sobre uma possível separação foi o motivo para que um marido, de 40 anos, jogasse água quente na própria esposa, de 42 anos. O crime aconteceu na quarta-feira (03), em Goiandira.

O bate-boca teria começado por volta das 18h quando a vítima e o suspeito discutiam sobre a possibilidade do divórcio.

Em um dado momento, o suposto autor, que segurava um recipiente com água quente para realizar um ritual religioso, teria arremessado o conteúdo no rosto da vítima.

Logo em seguida, a mulher procurou o Hospital e Maternidade do município para socorro médico. A Polícia Militar (PM) foi chamada e se deslocou até a unidade de saúde.

No local, após colher o depoimento da vítima, os militares foram até a residência em que o crime ocorreu e localizaram o suposto autor.

Questionado sobre a ação, ele afirmou que estava com o recipiente contendo água quente, pois todas as quartas-feiras costuma tomar um banho de “descarrego”.

De acordo com ele, durante a discussão com a esposa, a vítima teria gesticulado e batido as mãos dela no recipiente, derramando água no próprio rosto.

Segundo o suspeito, um pouco do líquido chegou a recair sobre o pai dele, que também estava na residência no momento, mas o mesmo não teve ferimentos.

Ele, juntamente com a vítima, foi levado até uma Central de Flagrantes de Catalão e recebeu voz de prisão.