Últimos dias para processo seletivo da Educação com quase 90 vagas

Início das contratações está previsto para ocorrer no dia 29 de janeiro

Maria Luiza Valeriano - 04 de janeiro de 2024

Imagem mostra fachada da sede da Prefeitura de Goianésia. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Goianésia)

A Prefeitura de Goianésia está prestes a encerrar o período de inscrições para 89 vagas com início imediato na área de educação do município, com salários que chegam a R$ 3,4 mil. Interessados têm até esta sexta-feira (05) para se candidatar.

As oportunidades são para os níveis médio e superior e visam preencher os cargos de apoio pedagógico (21), apoio escolar (46), intérprete de Libras (11) e higienizador/cuidador (11).

De acordo com o edital, a carga horária será de 30 horas semanais e os salários serão de R$ 1,3 mil a R$ 3,4 mil, a depender da função. As vagas são para atuar na sede da Secretaria Municipal de Educação de Goianésia e nos povoados de Cafelândia e Juscelândia.

Interessados devem realizar a inscrição pelo site da prefeitura ou presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação, no Setor Central. Ao se candidatar, é necessário fornecer a ficha de inscrição e os anexos preenchidos.

O processo seletivo não contará com prova, portanto, os candidatos serão selecionados por meio do currículo e análise de títulos e, por fim, entrevista.

O início das contratações está previsto para ocorrer no dia 29 de janeiro. Mais informações estão disponíveis no edital.