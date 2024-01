Vídeo mostra momento em que motociclista é lançado após ser atingido por carro em frente ao Flamboyant Shopping

João Pedro Serra tinha 22 anos e acabou não resistindo aos ferimentos provocados pelo acidente

Samuel Leão - 04 de janeiro de 2024

Câmera captou momento de acidente em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Começou a circular nas redes sociais, nesta quinta-feira (04), imagens de câmeras de segurança que captaram o exato momento que um jovem motociclista avança o sinal vermelho, na Avenida Deputado Jamel Cecílio, em Goiânia, e é lançado violentamente após colidir com um carro.

A situação impressionante se passou no Bairro Jardim Goiás, na noite da terça-feira (02), e acabou culminando na morte de João Pedro Serra, de 22 anos.

Ele se chocou contra a lateral de um SUV Renault Captur de cor branca, que vinha pela Rua 69 para seguir na Avenida I.

As cenas ocorreram em frente ao Shopping Flamboyant e mostram o jovem indo ao ar e caindo na via. Uma equipe médica compareceu e constatou a morte de João Pedro ainda no local.

Já o condutor do SUV foi encaminhado por terceiros até uma unidade hospitalar, relatando estar com taquicardia e dificuldade para respirar. No entanto, um parente dele foi até o acidente e forneceu todas as informações necessárias aos policiais.