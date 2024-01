Bruna Biancardi deixa de seguir Neymar

Nos últimos dias, a internet ficou tomada de expectativa após serem veiculados rumores de que o atleta teria engravidado outra mulher

Folhapress - 05 de janeiro de 2024

Neymar e Bruna (Foto: Reprodução/Instagram @neymarjr)

Após supostos casos com outras mulheres e ao menos uma traição de Neymar ser descoberta -com direito a pedido público de desculpas-, a influenciadora Bruna Biancardi resolveu colocar um fim no romance. Mas agora parece que até a relação de amizade entre ambos pode estar desgastada.

Isso porque ela deixou de seguir o pai de sua filha, Mavie, e ainda publicou uma frase enigmática em seus Stories que muita gente nas redes sociais tem achado que seria uma indireta para Neymar.

“Caráter é algo que está no coração, nas veias, na pele, na alma. Caráter corre no sangue. Quem não possui, destrói vidas, relacionamentos, amizades e a si mesmo”, publicou.

Essa não foi a primeira vez que ambos trocaram indiretas. Em outubro, após Neymar dar uma festa com muitas mulheres em sua mansão, em Mangaratiba, na região da Costa Verde do Rio de Janeiro, Bruna disparou: “Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz”.

Na ocasião, o jogador respondeu na mesma moeda. “Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem”.

Nos últimos dias, a internet ficou tomada de expectativa após serem veiculados rumores de que o atleta teria engravidado outra mulher. Porém, sua equipe tratou de dizer que tudo não passava de um boato.