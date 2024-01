Conheça a goiana confirmada como camarote no BBB 24

Artista é a 16ª personalidade nascida em Goiás a participar do reality show; relembre outros nomes que se destacaram

Augusto Araújo - 05 de janeiro de 2024

Cantora Wanessa Camargo. (Foto: Reprodução/Facebook)

A cantora Wanessa Camargo foi confirmada como uma das participantes do Big Brother Brasil (BBB) 24, reality show da TV Globo.

Com 41 anos, a artista fará parte do grupo “Camarote”, onde se encontram personalidades famosas que foram convidadas para o programa.

Filha do sertanejo Zezé di Camargo, a cantora chegou a emplacar sucessos no cenário da música pop brasileira, com hits como “Amor, Amor”, “Leve” e “O Amor Não Deixa”.

Nascida em Goiânia, Wanessa é a 16ª goiana a fazer parte do elenco do BBB. A mais recente foi a médica e influenciadora digital Laís Caldas, que esteve na edição de 2022.

Alguns nomes de peso também já passaram pelo programa. O empresário André Augusto Ferreira Fontes, o “Dhomini”, foi o primeiro nascido em Goiás a entrar no reality show, na 3ª edição, e saiu como campeão.

Outra goiana campeã do BBB foi Munik Nunes, vencedora da temporada de 2016. Nascida em Goiânia, a influenciadora chegou a cursar jornalismo antes de entrar no programa.

Quem também se tornou uma grande personalidade nas redes sociais foi Hariany Almeida, participante da edição de 2019.

Por fim, no BBB 2021, foi a vez de três goianos participarem do reality: o cantor Rodolffo, da dupla com Israel; o anapolino Caio Afiune; e a cirurgiã-dentista Thaís Braz.