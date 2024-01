Goiano morre no dia do aniversário após ser agredido em festa por segurança

Anderson Davidis Teixeira, de 30 anos, estava em uma boate com amiga quando houve o desentendimento

Augusto Araújo - 05 de janeiro de 2024

Anderson Davidis Teixeira, de 30 anos, morreu após sofrer agressão em boate. (Foto: Reprodução)

Foi revelada a identidade do homem encontrado morto em uma rua de Valparaíso de Goiás, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF), após ser agredido em uma festa de Ano Novo.

Anderson Davidis Teixeira, de 30 anos, estava em uma boate quando houve um desentendimento com um segurança, no dia 1º de janeiro. A data também era o aniversário dele.

Segundo o G1, o homem estava com uma amiga no estabelecimento, quando ficou parado em frente a uma escada, que levava ao camarote.

Nisso, o funcionário tentou adverti-lo para que saísse dali, momento o qual Anderson tentou adentrar o espaço reservado.

Contudo, o segurança teria retirado o homem do ambiente com socos e chutes. Logo após, a amiga afirmou ter perdido ele de vista.

No entanto, testemunhas teriam visto Anderson andando cambaleando pela rua até cair. Ele chegou a se levantar, mas se desequilibrou e caiu novamente, onde acabou morrendo.

A Polícia Civil (PC) afirmou, em nota, que já está investigando o caso.