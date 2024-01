Serpente foge de residência e deixa moradores de cidade assustados

Animal seria legalizado e teria fugido em momento de descuido da família ao chegar em casa e deixar porta aberta

Augusto Araújo - 05 de janeiro de 2024

Jiboia “Chanel” fugiu de casa, em Rio Verde, e família está à procura. (Foto: Reprodução)

Moradores de Rio Verde estão em estado de alerta, após uma serpente com mais de dois metros de comprimento fugir de casa.

Denominada como “Chanel”, a jiboia pertence a Jordana Mendes Oliveira, tutora que cuida do animal seguindo todas as regras específicas da legislação.

À TV Anhanguera, a jovem explicou que a cobra pode ter fugido em um momento de descuido da família ao chegar na residência.

“Tínhamos acabado de chegar em casa e estávamos dentro do carro. Foi quando meu irmão entrou dentro de casa. Eu suponho que ele tenha aberto a porta e nesse meio tempo ela (a jiboia) escapou”, explicou.

Chanel chegou a ser filmada na região do Parque Engracia Vaz “Dona Nega”, no Bairro Canaã. Quando recebeu o vídeo no celular, Jordana correu para tentar encontrá-la.

No entanto, mesmo com mais de 1h de buscas, a família não conseguiu localizar a serpente.

Vale destacar que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente “Ibama” permite a criação de cobras não peçonhentas (venenosas) em casa, desde que o animal seja comprado em um criadouro certificado pelo órgão.