Viraliza vídeo que mostra o “segredo” de Goiás ter tido a melhor educação pública do Brasil

Brincadeira remete ao expressivo resultado de qualidade alcançado pelo estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

Samuel Leão - 05 de janeiro de 2024

Brincadeira viralizou nas redes sociais. (Foto: Captura/ Redes Sociais)

Um vídeo, que resgata a temática de uma reportagem de 2020, na qual os motivos para Goiás ter a melhor educação pública do país são revelados, viralizou nos últimos dias. Ou seja, apesar de ser “notícia velha”, a mobilização nas redes está fresquinha.

A produção, que é, na verdade, uma brincadeira, utiliza vários registros de momentos descontraídos nas escolas para “explicar” o sucesso da educação goiana nos últimos anos. A publicação já alcança mais de 1,6 milhão de visualizações e 2 mil comentários – que se dividem entre os que curtiram a piada e as pessoas que cobraram mais seriedade com o tema.

Isso porque, ao contrário do que se pode esperar, as cenas mostram adolescentes dançando ao som de música eletrônica, lançando vários “passinhos” e curtindo dos jeitos mais inusitados dentro das unidades de ensino. A postagem foi feita pela página Insane House Music.

Apesar do tom leve, a brincadeira remete a um assunto muito sério: o resultado, obtido em 2019, de 4,7 pontos de qualidade no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Ensino Médio público estadual. No mesmo ano, a média nacional foi de 4,2 pontos.

À época, Goiás se consagrou como o estado melhor ranqueado no país – o que gerou uma imensa repercussão e, é claro, reconhecimento.

Em 2021, porém, uma nova avaliação apontou outro resultado, de modo que o primeiro colocado foi o estado de Santa Catarina, seguido por São Paulo, Paraná e Ceará – empatados com a mesma pontuação.

Goiás, no entanto, ainda figurou na parte de cima da tabela do Ideb, com a 9ª melhor classificação do país.