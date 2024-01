Confusão entre garotas de programa e cliente acaba com polícia em motel de Anápolis

Desentendimento teve início no momento que cliente foi pagar o serviço das acompanhantes

Da Redação - 06 de janeiro de 2024

Homem teria sido trancado por garotas de programa, em motel de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma confusão que se iniciou em um motel de Anápolis acabou na delegacia, após desentendimento entre um cliente e duas garotas de programa.

O caso aconteceu entre a noite desta sexta-feira (05) e madrugada de sábado (06). O homem, de 43 anos, teria contratado o serviço das acompanhantes e as levado até o estabelecimento, no bairro Calixtolândia I Etapa.

Dessa forma, as duas profissionais alegam que o cliente teria feito elas comprarem entorpecentes antes de chegarem ao local, onde teriam passado a noite usando drogas e bebidas alcóolicas.

O desentendimento aconteceu no momento de pagar o serviço, pois o homem teria arcado com apenas o valor relativo ao programa.

No entanto, como as acompanhantes tiveram que comprar a droga, elas teriam se sentido prejudicadas e decidido trancá-lo no quarto do motel até que ele quitasse os custos.

Dessa forma, a Polícia Militar (PM) foi acionada até o local e colheu a versão de ambas as partes. Segundo o cliente, a quantia que elas pediram era cinco vezes maior do que o preço pelo programa.

Os três envolvidos foram levados para a Central de Flagrantes, para que fossem tomados os devidos procedimentos legais.