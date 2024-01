Idoso e criança são hospitalizados após casa pegar fogo em Anápolis

Incêndio se alastrou pela residência e vítimas precisaram ser socorridas às pressas pelo Corpo de Bombeiros

Maria Luiza Valeriano - 06 de janeiro de 2024

Casa foi evacuada por apresentar riscos de colapso (Foto: Reprodução)

Uma casa foi destruída por chamas enquanto uma família estava dentro da residência, localizada na zona rural de Anápolis, na tarde deste sábado (06). Duas vítimas precisaram ser encaminhadas a unidades de saúde, sendo um idoso e uma criança.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo que se alastrava pelo imóvel, que fica próximo ao DAIA. Toda a família foi retirada do ambiente, que corria risco de colapso.

As chamas atingiram a casa toda, mas causou maiores estragos na cozinha, onde o teto despencou. Na sala de estar, a televisão derreteu com o calor e as paredes se tornaram pretas.

Após os primeiros socorros, um idoso foi encaminhado ao Hospital Alfredo Abraão com queimaduras e apresentando sinais de inalação de fumaça.

Além dele, a criança, que dormia no momento que o incêndio começou, também inalou fumaça e precisou ser conduzida à UPA pediátrica. Ela não sofreu queimaduras.