Jovem é preso em flagrante por agredir a ex dentro de shopping em Anápolis

Caso teria ocorrido após suspeito enviar um Pix à vítima, que se negou a devolver a quantia

Augusto Araújo - 06 de janeiro de 2024

Jovem foi agredida por ex-namorado em shopping de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC) após agredir a ex-companheira dentro de um shopping de Anápolis.

A vítima, de 20 anos, é funcionária de uma loja no estabelecimento e teve um relacionamento de sete anos com o suposto agressor, o qual acabou no ano passado.

No entanto, na tarde desta sexta-feira (05), o suspeito teria feito uma transferência via Pix de R$ 100 por engano na conta da ex e pediu para que ela devolvesse.

Mas a jovem teria se negado a entregar a quantia, o que teria enfurecido o suposto agressor. Assim, ele foi até o local de trabalho dela cobrar pessoalmente a devolução.

Diante de uma nova negativa, ele teria puxado violentamente o cabelo da vítima e ainda roubado o celular do bolso dela.

Foi necessária a intervenção de uma colega de trabalho da vítima para que elas conseguissem recuperar o aparelho. Câmeras de segurança registraram parte dessa confusão.

A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local e deu voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido para a Central de Flagrantes do município.