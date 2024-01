Passageiro cria estratégia infalível para motorista de aplicativo nunca cancelar a viagem

Viajante teve uma ideia perfeita para os Ubers nunca mais recusarem uma solicitação de viagem

Magno Oliver - 06 de janeiro de 2024

(Foto: Instagram / Clei Ribeiro)

Um jovem viralizou na internet depois de mostrar aos seguidores uma tática infalível para os Ubers nunca mais cancelarem as viagens solicitadas.

O vídeo fez tanto sucesso que bombou muito nas redes sociais. O usuário Clei Ribeiro publicou no Instagram uma estratégia que funcionou muito bem.

Cansado de ter as corridas canceladas pelos motoristas, ele resolveu usar uma nova abordagem. O rapaz conta que quando percebe que o veículo está parado, com risco de cancelamento, manda a seguinte mensagem: “A paz do Senhor”.

“Por que quando eu digo ‘A paz do Senhor’, ele pensa o quê? que é uma viagem abençoada, não vou cancelar”, explica ele no vídeo.

Na gravação, Clei mostra que o plano deu muito bom e o ícone do carrinho, que antes se mostrava parado no aplicativo, começa a se movimentar instantaneamente em direção ao passageiro.

No print de uma conversa na plataforma de transporte de passageiros, o motorista responde: “Estou a caminho. Amém”.

A ideia foi tão criativa, que os internautas gostaram bastante e afirmaram que irão aderir nas próximas vezes em que precisarem pedir Uber.

Confira o vídeo completo: