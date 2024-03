Esse é o melhor horário para usar a máquina de lavar e pagar menos na conta de energia

Muitos não sabem, mas existe um "horário chave" para utilizar o eletrodoméstico e diminuir a conta de luz

Ruan Monyel - 31 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Brastemp)

A máquina de lavar é um dos itens mais utilizados por quem cuida do lar. Afinal, ela torna o ato de higienizar as roupas um processo bem mais fácil.

Mas com o constante aumento das tarifas de energia elétrica, encontrar estratégias para economizar se tornou uma prioridade para muitos lares.

Porém, o que muitos não sabem é que existe um “melhor horário” para utilizar o eletrodoméstico de forma a minimizar os custos na conta de energia. Ficou curioso? Leia até o final e descubra.

Lavar roupas não é uma atividade fácil, e tendo em vista que muitas pessoas que cuidam de casa trabalham o dia todo, acabam realizando esse afazer durante a noite.

Porém, segundo publicação no site oficial da Samsung, uma das maiores fabricantes de tecnologia do mundo, estudos indicam que existe um horário ideal para usar a máquina de lavar.

Embora pareça loucura, o indicado é lavar as peças entre 00h00 e 08h00, e a principal razão é que durante esse período, tem menos eletrodomésticos sendo usados em casa.

Ou seja, menos energia é gasta, além de evitar sobrecargas na rede.

A empresa Sodimac, um dos líderes do mercado de equipamentos eletrônicos, ainda publicou um artigo com dicas para economizar na conta de luz.

Dentre elas, optar por equipamentos mais modernos, evitar a sobrecarga de peso da máquina e preferir secar as peças no sol, evitando utilizar a função de secagem.

Basta seguir alguns desses passos, para evitar sustos com o valor da conta de energia no fim do mês.

