Restaurante goiano entra na lista dos melhores do Brasil e fica na frente de jurados do Masterchef

Localizado no Setor Marista, ambiente oferece uma gama de opções de entradas e pratos principais

Gabriella Pinheiro - 06 de janeiro de 2024

Restaurante Íz, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Henry Ferreira/ Google)

Um renomado restaurante goiano não só provou ter agradado o paladar dos moradores de Goiás como também conquistou destaque nacional ao aparecer no ranking dos 100 melhores restaurantes do Brasil em 2023.

O levantamento foi realizado pela revista Exame, na modalidade Casual, e contou com a avaliação de um júri formado por 64 críticos e influenciadores de comidas e bebidas.

Cada um dos especialistas indicaram 10 restaurantes das respectivas preferências de diferentes partes do Brasil, sem ordem de importância.

O único estabelecimento goiano a aparecer na lista foi o restaurante Íz, do chef Ian Baiocchi – ocupando a 31ª posição.

Localizado na rua 1129, no Setor Marista, o ambiente aparece na frente de nomes renomados na culinária nacional, como o Président ,em São Paulo (SP), do chefe de cozinha e jurado do Masterchef, Erick Jacquin, que ocupou a 47ª posição, além do Arturito, também em SP, da ex-jurada do programa e também cozinheira, Paola Carosella.

No Íz são oferecidas entradas como barriga de porco com batata frita, compota de tomates e molho aiöli feito com três pimentas, além de camarões com banana da terra, pó de bacon, pimenta dedo de moça e cebolete.

Por lá, ainda é possível aproveitar pratos principais como robalo com missô de pistache, nhoque de mandioquinha, manteiga de baru, salsão e queijo da Serra do Bálsamo.

No topo do ranking, entre os cinco melhores, aparecem os restaurantes: A Casa do Porco (SP), Lasai (RJ), Oteque (RJ), Origem (SA) e Maní (SP).