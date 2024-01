Viajantes contam com plataforma goiana de permuta para garantir passagens aéreas e hospedagem

Marketplace oferece a opção de ganhar moeda digital que pode ser gasta em diversos serviços e produtos

Maria Luiza Valeriano - 06 de janeiro de 2024

Plataforma possui parceiros goianos e de outros estados brasileiros (Foto: Reprodução)

Trabalho em troca de viagens é um negócio que tem conquistado centenas de adeptos neste período de fim de ano. Com a alta dos preços das passagens, a plataforma goiana de permuta X por Y disponibiliza a opção de garantir hospedagem, refeições, passeios e até passagens por meio da troca de serviços.

Ao Portal 6, o fundador Rafael Barbosa apontou a plataforma é, essencialmente, um marketplace em que profissionais podem divulgar o produto ou serviço e receber uma moeda simbólica em troca para gastar com outro produto. Com isso, o interessado não é obrigado a fazer uma permuta bilateral, expandindo as opções de transação.

A moeda, chamada de X$, equivale a R$ 1, sendo que a plataforma possui uma taxa de 10% do valor da compra.

“Qualquer produto ou serviço que possa ser vendido em reais pode ser vendido na X por Y”, destacou o criador. Serviços, por sua vez, são especialmente adequados ao modelo de negócio, visto que é um produto que não possui a possibilidade de estoque.

“Se você ficou ocioso hoje e amanhã tiver um cliente, o dia de hoje já foi desperdiçado”, explicou. Portanto, os profissionais enxergam na plataforma uma possibilidade de preencher os dias vazios em troca de outros serviços ou produtos.

O turismo, por sua vez, é um serviço que está presente na X por Y desde a criação, mas explode cerca de 400% nesta época de férias. Porém, Rafael revelou que o melhor período para buscar as transações é na baixa temporada, quando os hotéis, restaurantes, guias turísticos e companhias aéreas estão mais propensas a oferecerem oportunidades.

No site da empresa, é possível encontrar pacotes de hospedagem tanto para destinos goianos, como Caldas Novas, quanto interestaduais, como Rio de Janeiro (RJ) e Pomerode (SC).

Em Caldas Novas, por exemplo, o condomínio Thermas Place está na plataforma e oferece uma acomodação para até quatro pessoas por X$500 a diária. Já a Voepass Linhas Aéreas também está no site.

“Quando se fala em permuta, as pessoas têm mais coragem de encarar uma viagem ou experiência”, finalizou Rafael.