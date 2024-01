3 signos que devem ter mais cuidado com quem têm chamado de “amigo”

Quem esteve ao seu lado por conveniência pode agora revelar sua verdadeira face

Gabriella Licia - 07 de janeiro de 2024

Amizades falsas podem estar por perto. (Foto: Reprodução/Pexels/Liza Summer)

Existem alguns signos que devem ter mais cuidado com quem têm chamado de “amigo”. Isso porque alguém próximo pode estar planejando dar uma rasteira imperdoável nos próximos dias.

Quem esteve ao seu lado por conveniência pode agora revelar sua verdadeira natureza, potencialmente impactando significativamente sua felicidade. No entanto, é crucial fortalecer-se emocionalmente para não permitir que isso abale totalmente sua vida.

Embora seja difícil, é possível extrair aprendizado de situações adversas, especialmente no que diz respeito a não confiar cegamente em aparências amigáveis. Priorizar a própria felicidade é fundamental, considerando que as decepções podem vir de diversas fontes.

Isso não implica que o amor e as amizades não tenham valor. Pelo contrário, eles são significativos – quando recíprocos e não exigem sacrifícios excessivos.

Para compreender melhor quais signos podem enfrentar desafios dessa natureza e receber conselhos para evitar falsidades, consulte a lista abaixo e as orientações do horóscopo.

3 signos que devem ter mais cuidado com quem têm chamado de “amigo”:

1. Áries

O jeito genuíno dos arianos com as relações pode ser um fato comprometedor para que interesseiros se aproximem e abusem da boa vontade desse signo. Por maior que seja a fama dele de “astutos, ignorantes e impacientes”, os nativos são muito honestos com os sentimentos e acabam se doando de cabeça nas relações.

É neste momento que os falsos se aproveitam da situação. Abram os olhos com quem está te rondando e perceba se há reciprocidade na relação. É bem possível que haja um parasita entre os seus amigos. Cuidado!

2. Câncer

Os cancerianos também são extremamente intensos com suas relações e acabam idealizando mais as pessoas do que o normal. Criar expectativas é uma verdadeira armadilha para as próprias pessoas.

Muita gente interesseira pode se aproveitar dessa situação para conseguir o que quiser com você. É bom abrir os olhos com os interesseiros de plantão, principalmente com os invejosos e manipuladores.

3. Peixes

Por fim, os piscianos pode enfrentar um ano bem complexo. No início, é possível descobrir várias fofocas e traições de pessoas muito próximas. Em agosto, a retrogradação de Mercúrio e o trânsito de Vênus na área dos relacionamentos poderão influenciar nos relacionamentos.

A oposição de Vênus a Saturno indicará possíveis tensões nas relações e até mesmo desilusões imperdoáveis.

Cuidado!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!