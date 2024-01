“Onde as mulheres estão na gestão da cidade, está bem organizado”, aponta prefeita de Campo Limpo

Gestora, que é dona da marca Arte Trigo, é a entrevistada desta semana do '6 perguntas para'

Pedro Hara - 07 de janeiro de 2024

Graciele Marta é prefeita de Campo Limpo de Goiás. (Foto: Luiz Gustavo/Prefeitura de Campo Limpo de Goiás)

Eleita prefeita de Campo Limpo de Goiás durante a pandemia de Covid-19, a empresária Graciele Marta (UB) apontou que a saúde foi inicialmente o maior desafio na gestão.

Passado o período, agora a Administração Municipal caminha em águas mais tranquilas, com parcerias que resolveram essa demanda.

Empresária de sucesso, ela aponta um estilo de governar menos centrado na política — que ela não ignora, desde que dê “resultados à população”.

Deputados que representam Anápolis, como Amilton Filho (MDB) e Coronel Adailton (SD), são os que mais contribuem com Campo Limpo, segundo a prefeita.

Além do crescimento da Arte Trigo, cuja marca lhe pertence, ela também se orgulha dos investimentos a nível estadual e federal que conseguiu nos últimos três anos.

Defende a mulher na política e provoca dizendo que onde elas governam tudo “está bem organizado”.

6 perguntas para Graciele Marta

1 . Quais problemas você encontrou na Prefeitura de Campo Limpo em 2021 que já foram possíveis de resolver?

Graciele Marta: Quando assumimos a Prefeitura em 2021, o maior problema foi lidar com a pandemia. Na saúde, muitas cirurgias que aguardavam pelo SUS, e na época os atendimentos também estavam interrompidos devido à pandemia.

Para agilizar, fizemos convênio com hospitais particulares, inclusive com o Hospital de Nerópolis, e começamos a liberar muitas cirurgias. Assim, conseguimos resolver esse problema aos poucos. Até hoje, quando a cirurgia demora pelo SUS, temos essa opção em caso de urgência. Neste final de 2023, lançamos um programa e liberamos, para 2024, 10 cirurgias bariátricas de vídeo.

2. E quanto aos que não foram?

GM: O que mais agravou foram as escolas devido à falta de aulas. Aos poucos, os alunos foram alcançando o nível adequado com o apoio de mais professores.

3. Como é o seu estilo de governar?

GM: Meu estilo de governar não é político, mas sim uma gestão que proporciona resultados à população. Quando envolve muita política e não coloca os profissionais certos na área, pode gerar desgaste e não alcançar os resultados esperados pela população.

4. Você se relaciona bem com deputados. Quais são os que mais ajudam a trazer recursos e resolver as demandas do município?

GM: O primeiro deputado que mais ajuda o município é o deputado Amilton Filho, tanto com recursos financeiros quanto com demandas. O deputado Coronel Adailton também tem contribuído desde sua primeira eleição.

Deputados federais, como Célio Silveira, Márcio Corrêa, Glaustin da Fokus, Rubens Otoni, Zacharias Calil e Major Vitor Hugo também enviaram recursos para o município.

Contamos também com o apoio significativo do Governo de Goiás, que destinou R$ 30 milhões em obras, construção de GO, casas a custo zero e todos os programas de Assistência Social.

5. Sua empresa, a Arte Trigo, não deixou de crescer em Anápolis, mesmo com você tendo a responsabilidade grande de governar a vizinha Campo Limpo. Como concilia?



GM: Primeiramente, agradeço a Deus e atribuo esse sucesso a boas equipes formadas por pessoas capacitadas, tanto na empresa quanto na prefeitura. Tudo funciona com boas parcerias.

6. Acredita que está inspirando outras mulheres a entrar na política?

GM: Com certeza. Espero que as mulheres acreditem no quanto o potencial delas é grande e no quanto são capazes de chegar longe. Não só eu, como prefeita, mas se olharmos pelo estado de Goiás afora onde as mulheres estão na gestão da cidade, está bem organizado. Basta confiar em Deus e acreditar que, fazendo o certo, tudo é possível.

