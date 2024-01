Câmera flagra momento exato em que jovem morre ao colidir moto com carro

Vítima chegou a ser conduzida para o HUGOL, mas não resistiu aos ferimentos

Davi Galvão - 07 de janeiro de 2024

Estado da motocicleta e carro envolvidos no acidente. (Foto: Reprodução)

Após um grave acidente automobilístico, a jovem Eduarda Repezza Barros, de apenas 21 anos, veio a óbito na tarde deste sábado (06), em Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima pilotava uma motocicleta Yamaha MT-03, ao longo da Avenida Horácio Costa e Silva, no bairro Jardim Balneário Meia Ponte.

Em determinado momento, acabou perdendo o controle do veículo, vindo a colidir com a traseira de um carro modelo Ford/Pampa L, que estava estacionado na via.

A Polícia Militar (PM) esteve na cena e isolou o local do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também compareceu, prestando os primeiros socorros e conduzindo a jovem até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL)

Eduarda, porém, não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na unidade hospitalar.

A motocicleta, bastante avariada, foi entregue ao esposo da vítima. O veículo com o qual a motociclista colidiu sofreu danos de pequeno porte, sendo liberado ao proprietário.

Agora, caberá à Polícia Civil investigar o que aconteceu para resultar na colisão.