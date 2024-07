Suspeitando traição, mulher dopa companheiro com Rivotril e joga soda no pênis dele

Suspeita foi presa após investigação da Polícia Civil descobrir os detalhes do crime

Thiago Alonso - 15 de julho de 2024

Suspeita foi presa nesta segunda-feira (15). (Foto: Divulgação/PC)

Uma mulher, de 56 anos, foi presa suspeita de jogar soda cáustica no órgão genital do companheiro. O crime ocorreu no dia 25 de abril, em Uruaçu, no entanto, ela foi detida somente nesta segunda-feira (15), após uma operação da Polícia Civil (PC) que investigou o caso.

Na época, o homem, de 43 anos, havia sido dopado com o uso de Rivotril até perder a consciência, sendo violentado em seguida pela parceira. A mulher tirou toda a roupa dele e diluiu a soda cáustica em um pote, arremessando contra o órgão genital.

Com o incidente, a vítima teve queimaduras graves na região íntima, além de deformidades permanentes no corpo.

Quando questionada pelas autoridades, a suspeita negou a autoria do crime. No entanto, ao ser decretada a prisão em flagrante, ela confessou ter agido contra o companheiro.

Segundo ela, a motivação para a ação veio após suspeitar que estava sendo traída. Assim, decidiu “se vingar”, de forma que ele fosse impedido de ter relações sexuais com outras pessoas.

A mulher foi encaminhada para a Unidade Prisional Regional Feminina de Barro Alto. Ela deve responder pelo crime de lesão corporal gravíssima, com pena de até dez anos.