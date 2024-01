Detran faz alerta importante para motoristas que vão colocar o pé na estrada

Descuidos podem levar a multas, pontos na CNH e veículo retido

Isabella Valverde - 07 de janeiro de 2024

Motoristas devem tomar todos os cuidados necessários antes de colocar o veículo na estrada. (Foto: Divulgação/Goinfra)

Tão aguardado pelos goianos, o período de férias é o momento perfeito para colocar o pé na estrada e viajar em busca de descanso e diversão. Todavia, antes de sair rumo ao destino é essencial ter a certeza de que tudo em relação ao veículo está em dia.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a falta de manutenção do automóvel se destaca como uma das principais causas de acidente. Para mais, quando se está em más condições de uso, os riscos triplicam.

Por isso, antes de colocar a família no carro e pegar estrada, é essencial garantir que o veículo está completamente apto para a viagem.

Para viajar de forma tranquila é necessário conferir o nível da água, do óleo, a parte elétrica e de sinalização, assim como observar o estado dos pneus, desgaste e calibragem.

Porém, não é apenas essa parte que deve ser verificada pelos motoristas. O Detran destaca que outro ponto de extrema importância é a documentação, tanto do condutor como do veículo.

Assim, é preciso garantir que está tudo em dia para evitar problemas. Afinal, o motorista que for flagrado sem licenciar o automóvel é multado em R$ 293,47, recebe sete pontos na CNH e ainda tem o carro retido.

E outra circunstância, caso o condutor esteja com a carteira vencida há mais de 30 dias, a multa também é de R$ 293,47, tendo os sete pontos e ficando sem o veículo até que um outro condutor devidamente habilitado seja apresentado.

Vale ainda ressaltar que a CNH pode ser renovada no Detran – GO, qualquer unidade do Vapt Vupt ou no Ciretran. No entanto, é necessário iniciar o processo com antecedência, já que o tempo médio de entrega do documento físico é de uma semana.