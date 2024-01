Encontrado em Goiás policial penal desaparecido há um mês no Distrito Federal

Apesar da descoberta ter sido divulgada pela Polícia Civil (PC), a Polícia Científica apontou que ainda será realizada identificação oficial

Samuel Leão - 07 de janeiro de 2024

Corpo de policial penal é encontrado no DF. (Foto: Reprodução)

Após ficar desaparecido por um mês, o policial penal José Francualdo Leite Nóbrega, de 35 anos, foi localizado morto em Cocalzinho de Goiás. Dois funcionários de uma loja pertencente à vítima foram presos sob suspeita de participação no crime.

A investigação, conduzida pelo delegado Vinícius Máximo, encontrou o corpo neste sábado (06), em uma região de mata na zona rural da cidade. Apesar da descoberta ter sido divulgada pela Polícia Civil (PC), a Polícia Científica apontou que ainda será realizada a identificação oficial.

Tal procedimento será efetuado pela Seção de Antropologia Forense e Odontologia Legal (Sefol). Após a localização do carro de José Franculado, uma Chevrolet S-10, carbonizada na zona rural de Paranoá, equipes do Distrito Federal (DF) passaram a integrar as investigações.

Foram apontados indícios de que a morte poderia ter ocorrido em Águas Lindas de Goiás, causando o envolvimento da polícia goiana. A descoberta do corpo da vítima só foi possível pois um dos dois suspeitos revelou a localização.

Essa confissão ocorreu em um diálogo com a família da vítima, que pressionou um dos dois funcionários. A partir daí, as suspeitas cresceram e culminaram na prisão de dois homens. Ao G1, o delegado afirmou que os envolvidos passaram a frequentar a casa da família, de modo que um deles era mais distante e nunca esteve por lá.

Assim, os familiares tiveram suspeitas e passaram a pressionar o trabalhador, que revelou onde estava José. O policial atuava em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do DF. As investigações seguem apurando os detalhes do ocorrido, por meio de oitivas com os suspeitos e exames periciais.