Esse foi o cenário de destruição causado por forte chuva na Grande Goiânia

Ao Portal 6, proprietário de estabelecimento revelou ter tido danos no comércio após temporal

Gabriella Pinheiro - 07 de janeiro de 2024

Avenida Anhanguera inundada pelas chuvas, em Goiânia. (Foto: Arquivo Pessoal)

Ruas alagadas, estabelecimentos destruídos e até carros arrastados. Esse foi o cenário encontrado após a forte chuva que tomou conta da Grande Goiânia na tarde deste domingo (07).

De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, em uma hora e meia, a média da precipitação registrada na capital foi de 50 mm.

Dentre as consequências estão os estragos causados em diferentes pontos da cidade, como foi o caso da Boate Campeli, localizada na baixada da Avenida Anhanguera, em Campinas.

Em vídeos enviados à reportagem pelo proprietário do estabelecimento, Campeli Hugo Campos, é possível ver as portas do local danificadas e até mesmo instrumentos como som no meio da rua.

“Todo ano a situação se repete, não tem escoamento e o córrego cascavel transborda”, disse.

Outro local que também não escapou das chuvas foi a Vila Aurora. Para se ter uma ideia, em uma imagem registrada por um popular, é possível ver uma das ruas tomada pela água, impossibilitando a passagem.

Já nos bairros Jardim América, Vila Bela, Setor Oeste, Setor Rodoviário e Setor Sol Nascente, até mesmo carros chegaram a ser arrastados pelo intenso temporal, segundo o Corpo de Bombeiros.

Além deles, a Marginal Cascavel ficou inundada com as fortes chuvas e parte da água do Córrego Cascavel invadiu a Avenida Castelo branco, no Setor Castelo Branco.

Nas redes sociais, internautas se mostraram assustados pela intensidade da tempestade e reforçaram os alagamentos e enchentes em diferentes partes do município.

“Vei, Goiânia tá um caos depois dessa chuva”, disse um.

“Goiânia está acabando com tanta chuva”, escreveu outro.