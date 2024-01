Ludmilla marca show em Goiânia e ingressos estão à venda

Novidade foi anunciada no Instagram da artista em postagem com lista de cidades e datas

Gabriella Pinheiro - 07 de janeiro de 2024

Ludmilla é atração confirmada no Inter, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Intitulada “Ludmilla In The House”, a nova turnê da cantora pop Ludmilla já tem data para desembarcar em Goiânia em 2024.

A novidade foi anunciada nas redes sociais da artista no último dia 18, em uma lista com as cidades e as datas em que os shows acontecerão.

Em Goiânia, o evento está previsto para ocorrer no dia 23 de agosto, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), que fica na Avenida Deputado Jamel Cecílio.

Os ingressos já podem ser adquiridos, de forma online, por meio do site Eventim. Os valores variam entre R$ 95 (meia para pista) até R$ 1.040 (inteira para área VIP).

Na postagem publicada no Instagram, a cantora destacou que as apresentações serão uma celebração das facetas dela que conectam o público.

“Celebrando as minhas diversas facetas que me conectam a vocês, apresento Ludmilla In The House, turnê que passará pela minha trajetória ao longo da última década”, disse.