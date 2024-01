O segredo para manter as roupas brancas sempre brancas e macias

Esse truque é a garantia de devolver a tonalidade original as suas peças novamente

Anna Júlia Steckelberg - 07 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Casa Da Isa/YouTube)

É inevitável: as roupas brancas tendem a ficar encardidas e perderem aquela aparência de novinha com o passar do tempo, dando espaço para um amarelado feio.

Bom, isso acontece porque essas peças de roupa precisam de uma atenção a mais na hora de lavar, o que não é todo mundo que domina bem essa tarefa.

Foi pensando nisso que hoje viemos te ensinar um truque infalível para deixar suas roupas brancas novinhas e em folha!

O segredo para manter as roupas brancas sempre brancas e macias:

Basicamente, vamos te ensinar um método excelente para clarear suas roupas sem precisar de cloro.

Detalhe: essa técnica viralizou no Instagram e vem dando o que falar entre os internautas!

O truque consiste em usar sabão líquido, sabão em pó para roupas brancas potente, bicarbonato, vinagre e água quente.

Para isso, basta mergulhar a peça em uma mistura com todos os ingredientes bem diluídos. Assim, deixe de molho por 30 minutos, enxágue e depois lave normalmente.

Você vai gostar muito desse truque e ele é a garantia de roupas verdadeiramente brancas!

BÔNUS:

Ainda existe um outro truque que necessita-se de limão.

Sendo assim, misture ½ xícara de suco de limão com 3,5 litros de água bem quente. Deixe de molho por 24 horas, mexendo ocasionalmente para garantir que cada fibra se impregne de brancura.

No outro dia, lave a peça normalmente.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Dai Santana Felipe (@dainoape93)

Curtiu esse conteúdo? Então, leia esses daqui também e supreenda-se:

Se sua máquina de lavar roupas faz barulho, você pode resolver desse jeito

Essas são as coisas que você nunca deve colocar na máquina de lavar

6 itens que são proibidos de colocar na máquina de lavar, mas muita gente não sabe

Não se esqueça: sempre siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!