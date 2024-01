Morte de jovem em Anápolis gera comoção nas redes sociais

Eduardo Pádua, de 27 anos, estava pescando no Lago Corumbá IV quando canoa virou, causando afogamento

Augusto Araújo - 08 de janeiro de 2024

Eduardo Pádua, de 27 anos, faleceu após canoa virar, no Lago Corumbá IV. (Foto: Captura/Instagram)

A morte do jovem Eduardo Pádua, de 27 anos, gerou comoção entre os moradores de Anápolis nesta segunda-feira (08).

O caso aconteceu no último domingo (07). Ele estava pescando em uma canoa no Lago Corumbá IV, em Anápolis.

No entanto, uma mudança no tempo teria feito com que as águas ficassem muito agitadas e a vítima caísse da embarcação.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar o jovem, contando com a ajuda de drones e jet-ski para realizar as buscas.

No entanto, devido à presença de muitos galhos, dificuldade de visibilidade e temperatura da água, as buscas foram suspensas nesta segunda-feira (08) sem que a vítima fosse encontrada. A procura deve continuar nesta terça-feira (09).

Nas redes sociais, o falecimento de Eduardo foi bastante sentido, com muitos comentários relembrando da pessoa benevolente que ele foi.

“Ele fez a diferença nesse mundo”, disse um usuário, enquanto outro internauta destacou: “Sempre muito educado com todos, prestativo, e sempre empenhado na obra de Deus”.

Houve também aquelas pessoas que deixaram mensagens de consolação para a família do jovem. “Descanse em paz meu amigo, que o Senhor o receba de braços abertos”.