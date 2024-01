O segredo das lanchonetes para fazer frango frito crocante (é muito simples)

Lanchonetes que parecem ter o toque mágico, guardam um segredo que, na realidade, não é tão complexo

Ruan Monyel - 08 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/Pedro Oliveira)

Fazer frango frito crocante é extremamente difícil, mas é uma iguaria irresistível que conquistou corações ao redor do mundo.

Aquelas lanchonetes que parecem ter o toque mágico, guardam um segredo que, na realidade, não é tão complexo quanto se imagina.

Com uma mistura simples de ingredientes comuns, aliadas a técnica de fritura adequada, qualquer um pode replicar em casa essa preciosidade culinária.

Ninguém resiste a um saboroso e dourado pedaço de frango empanado, não é mesmo? Mas o custo é o principal empecilho para a compra recorrente.

Fique calmo! Agora o segredo das lanchonetes foi revelado e é possível preparar essas delícias no conforto do próprio lar.

O digital influencer, Pedro Oliveira, compartilhou através do seu perfil no Instagram (@pedrosvoliveira) uma receita simples que vai te surpreender.

Com ingredientes comuns, você terá um incrível resultado, anota aí: peito de frango, sal, farinha de trigo, páprica defumada, pimenta do reino, molho inglês, ovos, limão e queijo ralado, todos facilmente encontrados no supermercado.

Para iniciar o preparo, separe o peito de frango em tiras compridas com, mais ou menos, um dedo de espessura. A peça rende em média de cinco a seis fatias.

Fazer a massa para empanar o frango é bem simples, em um recipiente, adicione quatro colheres de farinha de trigo, três ovos e uma colher colher de molho inglês. O restante dos ingredientes, exceto o queijo, é a gosto.

Misture bem até que o preparo se transforme em uma massa homogênea, então adicione o frango e mexa até que ele esteja envolto pela massa.

Pedro faz o lembrete de que essas medidas são para um peito de frango, e devem ser multiplicadas para receitas maiores.

Em outra vasilha, coloque um pouco de farinha de trigo, pimenta, sal e queijo ralado, retire o frango da massa e passe ele nessa nova mistura.

Agora só aquecer o óleo e colocar para fritar, o resultado vai te surpreender e o sabor vai conquistar o paladar da galera. Confira o vídeo.

