Bombeiros buscam bebê de 1 ano que desapareceu após entrar nas águas de rio em Goiás

Vítima teria se afastado dos responsáveis e mergulhado sem que eles conseguissem resgatá-la

Gabriella Pinheiro - 09 de janeiro de 2024

Bombeiros buscam criança que desapareceu em rio, em Goiás. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

Equipes do Corpo de Bombeiros retomam as buscas, na manhã desta terça-feira (09), para encontrar uma criança, de 1 ano e 6 meses, que desapareceu às margens do Rio Verdão, em Santa Helena de Goiás. O sumiço ocorreu na segunda-feira (08).

Segundo os pais da vítima, todo o caso teria acontecido por volta das 16h quando a criança teria se afastado sem que eles percebessem.

De acordo com relatos, a criança teria mergulhado nas águas e submergido sem que os responsáveis conseguissem resgatá-la.

No mesmo dia, o Corpo de Bombeiros deu início a buscas na região e uma equipe de mergulhadores do 1º Batalhão Bombeiro Militar (1º BBM) de Goiânia se deslocou até o ambiente para auxiliar nas operações.

Os trabalhos de busca e resgate seguem sendo realizados na manhã desta terça-feira (09).