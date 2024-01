Governo de Goiás libera bolsa de até R$ 5,8 mil mensal para quem está fazendo faculdade

Selecionados também contarão com acesso a cursos e estágios de cada área da atuação por meio do Banco de Oportunidades

Maria Luiza Valeriano - 09 de janeiro de 2024

Programa da Governo de Goiás também oferece acesso ao Banco de Oportunidades (Foto: Divulgação)

Interessados em garantir bolsas de estudos pelo Programa Universitário do Bem (ProBem) já podem se inscrever para o primeiro semestre de 2024. São mil vagas para bolsas integrais e mais 03 mil parciais.

Com início nesta segunda-feira (08), o período de inscrições se estenderá até o dia 19 de janeiro, sendo que só será possível se candidatar pelo site da OVG.

Os resultados estão previstos para serem divulgados no dia 25 de janeiro e os selecionados já terão o benefício no primeiro semestre do ano, incluindo as taxas de matrícula.

O programa do Governo de Goiás oferece bolsas de 50% ou 100% da mensalidade, com teto de R$ 650 e R$ 1.500, respectivamente, nos cursos superiores exceto medicina e odontologia. Nestes casos, o limite é de R$ 2.900 (bolsa parcial) e R$ 5.800 (bolsa integral).

São requisitos se residir em Goiás, ter vínculo com uma Instituição de Ensino Superior (IES) e estar cursando a primeira graduação presencialmente.

Além disso, como a oportunidade é para estudantes em situação de vulnerabilidade social, para participar, também é preciso estar inscrito no CadÚnico, tendo feito cadastro ou atualizações entre 02 de janeiro de 2021 e 11 de novembro de 2023.

Para além da bolsa, estudantes também contarão com acesso a cursos e estágios de cada área da atuação por meio do Banco de Oportunidades.

Para as famílias mais vulneráveis, o programa ainda oferece acompanhamento e uma rede socioassistencial, composta por assistentes sociais e psicólogos que farão a articulação com políticas públicas para atender às necessidades dos beneficiários.