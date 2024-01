Lista de carros bons e baratos que não precisam mais pagar IPVA

Especialista trouxe dicas para ajudar a economizar, com novidades que bombaram nas redes sociais

Magno Oliver - 09 de janeiro de 2024

(Foto: Instagram / Andre Tamanhão)

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é o famoso e conhecido tributo anual aplicado no Brasil a proprietários de veículos.

Ele é calculado com base no valor venal do carro/moto, estabelecido pelos estados, e pode ser pago em cota única com desconto ou parcelado em boletos durante os meses do ano.

A falta de pagamento pode resultar em multas, apreensão do veículo e impedimento de renovar o licenciamento. O dinheiro arrecadado contribui para os cofres estaduais e municipais.

No Brasil, os veículos deixam de pagar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) quando atingem 15 anos de fabricação.

Contudo, a isenção ocorre a partir do ano seguinte ao que o veículo completa esse período.

Portanto, carros com mais de 15 anos estão dispensados do pagamento do IPVA, mas ainda estão sujeitos a outras taxas, como seguro obrigatório e licenciamento.

Pensando nisso, o influenciador que ajuda pessoas com dicas de carros, @AndreTamanhão, trouxe novidades que bombaram nas redes sociais.

Lista de carros bons e baratos que não precisam mais pagar IPVA

O criador de conteúdos mostrou no Instagram dois carros que vão deixar de pagar IPVA, além de dicas de qual modelo é melhor para o motorista adquirir no mercado de usados.

1. Celta 2002 – 1.0

O famoso “celtinha”, como é popularmente conhecido, usa motor da família 1 da GM que não dá dores de cabeça e as peças de manutenção são bem em conta. Manutenção tranquila e bom para revenda.

2. Fiat Palio – 1.0 / 2001 – Motor Fire

O influencer conta que o Palio também segue a mesma linha de peças de manutenção, pois a linha Fire é extremamente simples e é um carro que vende muito fácil.

O motor da linha é utilizado até mesmo nas produções de automóveis mais novos.

Importante lembrar que o condutor deve verificar as leis específicas de cada estado a respeito da isenção do IPVA, pois podem haver variações nas regras.

