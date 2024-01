Vereador é preso em flagrante suspeito de matar jovem com tiro durante festa

Vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu e veio a óbito

Gabriella Pinheiro - 09 de janeiro de 2024

PC prende vereador suspeito de matar pessoa durante festa. (Foto: Divulgação/ PC)

A Polícia Civil (PC) de Aragarças prendeu em flagrante, na tarde de segunda-feira (08), um vereador de Bom Jardim de Goiás suspeito de ter praticado um homicídio.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Eric Meneses, o crime teria ocorrido no domingo (07) quando o suspeito e a vítima estavam em uma festa particular no município.

Em um dado momento, e por razões desconhecidas, os envolvidos deram início a uma discussão que resultou em uma luta corporal.

Foi durante o embate que o suposto autor do crime teria sacado uma arma de fogo e, logo em seguida, disparado contra o jovem.

A pessoa atingida chegou a receber socorro médico, mas não resistiu e teve o óbito confirmado.

Agora, de acordo com o delegado, a PC segue investigando o caso no intuito de esclarecer os fatos e todas as circunstâncias envolvendo o crime.