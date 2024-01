4 signos que têm grandes chances de voltar com o ex neste ano

Ruan Monyel - 10 de janeiro de 2024

O ano de 2024 promete ser um período de reviravoltas nos relacionamentos, especialmente para quatro signos do zodíaco que estão destinados a reacender antigas chamas, tendo chances de voltar com o ex.

A astrologia sugere que essas pessoas terão uma influência cósmica favorável, proporcionando-lhes a oportunidade de reconstruir e fortalecer laços rompidos.

Se você possui algum destes signos, a abertura ao diálogo, o autoconhecimento e a disposição para mudanças são elementos cruciais nesse processo da volta.

2024 chega repleto de energias positivas para o amor, proporcionando relacionamentos mais profundos. Leia e descubra se o ex te espera.

4 signos que têm grandes chances de voltar com o ex neste ano

1. Áries

Os arianos que se cuidem, conhecido por sua determinação e intensidade, eles terão uma influência planetária que favorece a reconciliação amorosa.

O espírito corajoso e aventureiro, não resiste ao perdão quando é recíproco e a busca por uma segunda chance com o ex será quase inevitável graças a energia positiva do novo ano.

2. Câncer

Cancerianos, seres emocionais e ligados à família, podem encontrar conforto em pessoas do passado, buscando reatar laços amorosos que estavam guardados por algum tempo.

A influência lunar favorece a abertura emocional e a compreensão, permitindo que Câncer se reconecte com o ex de maneira mais profunda.

3. Libra

Os indecisos librianos, conhecidos por sua busca incessante pelo equilíbrio, podem encontrar harmonia nos relacionamentos dos tempos antigos.

Vênus, o planeta do amor, está a favor de Libra, proporcionando oportunidades para restaurar a paz e a sintonia nas relações amorosas.

A comunicação aberta e a busca por soluções pacíficas podem ser a chave para uma reconciliação bem-sucedida, vale a pena tentar.

4. Escorpião

Por fim, Escorpião, signo apaixonado e intenso, terá uma oportunidade de mergulhar nas profundezas emocionais de uma reconciliação.

É hora de Plutão agir, o regente de Escorpião, estimula a transformação e a renovação, incluindo nas relações passadas.

A capacidade de enfrentar questões profundas e ressurgir mais forte do que nunca pode levar a um reencontro emocional de um ex-casal apaixonado.

