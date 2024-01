Goiânia deverá enfrentar fortes chuvas nesta semana; saiba como se proteger durante os temporais

Segundo os climatologistas, um corredor de umidade, saindo do Norte em direção ao Sudeste do país, estaria acarretando chuvas torrenciais em Goiás

Samuel Leão - 10 de janeiro de 2024

Defesa Civil faz alerta para goianienses. (Foto: Divulgação/Defesa Civil)

Com a previsão de fortes chuvas para Goiânia, a Defesa Civil do município emitiu um alerta para a população, apontando formas de se proteger e garantir a segurança durante as intempéries.

As equipes do orgão trabalham na prevenção de casos emergenciais, de modo que dispõem de diversas medidas para evitar catástrofes. O alerta foi emitido devido à previsão, expressa pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo os especialistas, um corredor de umidade, saindo do Norte em direção ao Sudeste do país, estaria acarretando chuvas torrenciais em Goiás. Com o cenário agravado pela ocorrência do fenômeno El Niño, a previsão é que ocorram precipitações isoladas com ventos de até 40 km/h.

“A previsão de eventos extremos é devido ao fenômeno El Niño, considerado pelos especialistas como ‘Super El Niño’, que se caracteriza por chuvas extremas, ondas de calor e ventos fortes. Com isso, as medidas preventivas são de grande importância para evitar incidentes”, destacou o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Robledo Mendonça de Farias.

Saiba como se proteger

O primeiro ponto para evitar tragédias ocasionadas pelas más condições do tempo é acompanhar a previsão e os avisos meteorológicos, de modo a prevenir o que pode ocorrer em cada região. Outra prática importante é evitar a travessia de vias alagadas, especialmente onde a água supera o meio fio.

Trafegar em meio a tempestades também representa um risco, de modo que o ideal é buscar abrigo em locais seguros como estacionamentos de supermercados ou shoppings. Estacionar embaixo de árvores é outra contraindicação, devido à possibilidade de queda ou atração de raios.

Por fim, é importante acompanhar o ritmo de subida das águas, em especial nas áreas de inundação, de risco de deslizamento de terra e até construções que apresentem rachaduras e problemas estruturais. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 153, ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.