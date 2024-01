Homem de “confiança” de Rogério Cruz, Denes Pereira é o novo todo-poderoso do Paço

Secretário municipal de Infraestrutura subiu na escala de admiração do prefeito de Goiânia pela ‘habilidade política’

Pedro Hara - 10 de janeiro de 2024

Prefeito Rogério Cruz e secretário Denes Pereira. (Foto: Divugação/Secom)

A era Rogério Cruz (Republicanos) na Prefeitura de Goiânia será marcada como a que mais dividiu poderes e experimentou na história dos governos municipais.

Prova disso é o poder que Denes Pereira, secretário municipal de Infraestrutura e presidente estadual do Solidariedade (SD), angariou com o esvaziamento do tal de Grupo de Apoio ao Prefeito (GAP).

Desde então, o líder partidário tem sido o que mais “orienta” Rogério Cruz.

Chama atenção do mandatário o fato de Denes ser ‘hábil operador e negociador político’. A consideração é pela rasteira que ele deu ao não somente sair do PRTB, mas também levar os deputados que a legenda elegeu para o Solidariedade – antes jogado às traças por Lucas Vergílio.

Depois das movimentações de Denes, o SD se tornou uma das maiores bancadas da Alego e a com mais cadeiras na Câmara Municipal goianiense.

A ascensão de Denes não deixa de provocar sentimentos ambíguos nos que já estiveram na posição dele.

Alguns ouvidos pela Rápidas lembram que o secretário ficará lá até o prefeito cismar que está ‘sendo usado’

Denes tem prometido que o partido apoiará Rogério na aventureira ideia de reeleição. Dada às condições de isolamento da gestão, isso tem cada vez mais peso.

“Eles se ouvem muito”, confidenciou uma fonte do Paço.

Cinco presos na Operação Las Vegas já podem estar em liberdade

Familiares e a defesa de alguns presos na Operação Las Vegas procuraram o Portal 6 para informar a soltura de ao menos cinco dos envolvidos na investigação.

Um deles seria Maykon Douglas Vieira, preso conforme pessoas próximas a ele, após os primeiros nove no início do dia.

O caso segue em segredo de Justiça.

Delegado não confirma pedido de soltura de presos na Operação Las Vegas

O delegado Luiz Carlos Cruz, coordenador da Operação Las Vegas na Polícia Civil (PC) de Goiás, não confirma que tenha pedido a soltura de cinco presos na força-tarefa.

Foi procurado pelo Portal 6 por telefone e reiterou na conversa que estranhava o assunto.

Prisão de Paulo Madureira caiu como bomba no campo anapolino da Assembleia de Deus

Membros do campo de Anápolis no Ministério Madureira da Assembleia de Deus usaram as redes sociais para registrar o aborrecimento com as consequências da Operação Las Vegas.

Paulo Madureira, um dos presos na força-tarefa, como sabido por eles, era figura próxima aos pastores Bertiê Magalhães, presidente local da igreja, e Márcio Cândido (PSD), vice-prefeito de Anápolis.

Além das ações da AnaPrêmios nos braços filantrópicos da igreja, como o Projeto Esperança, os fiéis mencionaram a manutenção de costumes vistos como desnecessários (como uso obrigatório de saias e cabelos longos pelas mulheres) com a conivência dos religiosos com alguém que ganhava fortunas com jogos de azar.

Vitrine de Prêmios diz que “não tem nada à omitir”

Uma das empresas mencionadas pela Operação Las Vegas, a Vitrine de Prêmios, por meio de comunicado enviado à redação, sustenta que a marca não tem “nada a omitir” e se coloca “à disposição das autoridades”.

Alessandro Oliveira Leal, sócio no grupo e um dos presos na primeira fase da força-tarefa, conforme o jurídico da empresa, também já estaria em liberdade.

Nota 10

Para Davi Galvão. Em reportagem no Portal 6, o jornalista mostrou como foi a cena em que o advogado Sérgio de Morais foi flagrado por familiares de Wilkson Leles, trabalhador que o ex-companheiro da conselheira do TCE, Carla Santillo, atropelou e matou no dia 09 de janeiro de 2022.

A coincidência da data da aparição do profissional com o aniversário da morte da vítima indignou ainda mais a família de Wilkson.

Nota Zero

Para a Câmara Municipal de Anápolis, que, ao invés de abrir licitação, optou pela modalidade de adesão de ata e escolheu uma empresa de Boa Vista (RR) para ministrar cursos à distância para servidores. O valor do contrato é de mais de R$ 430 mil.