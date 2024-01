Jornalista da Globo viraliza ao falar em “goianês” com ChatGPT; veja o vídeo

Em bate-papo com aplicativo de inteligência artificial, repórter chega a perguntar o significado da expressão "é para acabar com os pequis de Goiás"

Augusto Araújo - 10 de janeiro de 2024

Fábio Castro, da TV Anhanguera, viralizou após gravar vídeo conversando com ChatGPT. (Foto: Captura/Instagram)

O jornalista Fábio Castro viralizou nas redes sociais ao mostrar um bate-papo com o aplicativo do ChatGPT no celular, com algumas expressões típicas do “goianês”.

Para quem não conhece, o ChatGPT consiste em uma plataforma de chat online, que utiliza inteligência artificial para oferecer respostas para diferentes questionamentos e solicitações feitas por um usuário.

Dessa forma, o comunicador começa a dialogar com o aplicativo, sugerindo diferentes tópicos para o “bate-papo”.

“Às vezes é ótimo simplesmente jogar conversa fora”, diz a inteligência artificial em determinado trecho.

Na sequência, Fábio questionou ao ChatGPT se ele conseguiria conversar parecido com goianos, no que a máquina responde: “Dá para puxar um sotaque mais goiano sim, bom demais. O que mais saber sobre Goiás, meu compadre?”

Apesar de começar a se aproximar da forma como os goianos falam, o jornalista brinca com o aplicativo, afirmando que ele tem que melhorar o sotaque.

Em seguida, Fábio gravou uma nova tentativa da inteligência artificial de se expressar como a população em Goiás.

O resultado foi: “Bão meu chapa, a coisa é séria mesmo. Aqui em Goiás cê vai achar um Cerrado danado de bão e um povo arretado de simpático. Ah, e não pode esquecer do ‘uai’, que também tem vez por aqui, viu?”

Por fim, o comunicador pergunta se o ChatGPT conhece a frase “é para acabar com os pequis de Goiás”, no que a inteligência artificial diz que sim e ainda explica o significado por trás dela.

“[A expressão] é um jeito bem goiano de dizer que a situação está ‘braba’, difícil de encarar”.