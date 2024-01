Aeroporto de Cargas de Anápolis será responsabilidade do Governo Federal, afirma ministro de Lula

Federalização do projeto era um anseio tanto da gestão municipal quanto estadual

Davi Galvão - 11 de janeiro de 2024

Ministro Silvio Costa Filho e Senador Jorge Kajuru discutiram sobre a questão. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

As obras do Aeroporto de Cargas de Anápolis, iniciadas há mais de uma década, ainda em 2010, passaram oficialmente para as mãos do Governo Federal. A informação foi confirmada pelo Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em publicação realizada nas redes sociais, nesta quarta-feira (10).

Na filmagem, Silvio Costa aparece ao lado do senador Jorge Kajuru (PSB), que, ao longo de 2023, esteve bastante engajado na pauta de federalização do projeto – que era um anseio do governo do estado e município.

“Estamos assumindo o compromisso com o senador Kajuru, é uma decisão do governo do presidente Lula, para que a gente possa, nesses próximos três anos, trabalhar para que esse aeroporto seja entregue à população de Goiás”, afirmou Costa Filho.

“Já no mês de março, a gente vai até as cidades, possivelmente em Anápolis, para fazer uma audiência pública, discutir com a sociedade, e desde já falar sobre esse projeto tão importante para o estado”, continuou o representante do Governo Federal.

Dentre os benefícios que a conclusão da obra poderá trazer ao estado, o ministro apontou o grande impacto que o aeroporto terá nas áreas de turismo de lazer, no turismo de negócios e também ao movimentar a economia.

Com relação ao imbróglio das promessas de aeroportos, que já se arrasta há anos, Silvio Costa ainda afirmou que não há como tentar resolver, apressadamente, um problema tão complexo. A prioridade no momento, segundo o político, é com investimentos para a conclusão dos projetos.

“Nosso dever de casa é que esses dois aeroportos [de Anápolis e Alto Paraíso de Goiás] sejam entregues, para a gente poder melhorar o aeroporto de Goiânia […] e a partir daí fazer o amplo Plano de Aviação do estado de Goiás”, finalizou.