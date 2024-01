Goiás lidera ranking nacional com o maior número de trabalhadores em situação análoga à escravidão

País teve o maior número de resgates em 14 anos, sendo que parte considerável deles aconteceu em solo goiano

Samuel Leão - 11 de janeiro de 2024

Trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados no interior de Goiás. (Foto: Divulgação).

Um levantamento, realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), revelou dados chocantes relativos à Goiás. Isso porque, dentre todos os estados brasileiros, ele foi o que apresentou o maior número de trabalhadores em situação de trabalho análogo à escravidão, no ano de 2023.

Enquanto o país todo registrou 3.190 pessoas resgatadas em tais condições, apenas Goiás teve 739 – quase 100 a mais que o segundo colocado – que foi Minas Gerais, com 651 pessoas. No total, foram fiscalizados 598 estabelecimentos rurais e urbanos.

A operação acabou resultando no pagamento de R$ 12,8 milhões em verbas rescisórias e salariais aos resgatados. Ainda foi apontado que esse seria o maior número de resgates em 14 anos.

Os principais setores onde foram realizadas as descobertas são o cultivo de café, que teve 302 trabalhadores escravizados, seguido pela cana-de-açúcar, que contou 258 e era o principal setor nessa estatística até 2022.

Dentre as regiões do país, o Sudeste liderou com 225 estabelecimentos fiscalizados e um total de 1.153 resgatados. Na sequência, aparece o Centro-Oeste, com 114 locais e 820 resgates – sendo a grande maioria referente ao estado goiano.

Já o Nordeste teve 552 resgates em 105 operações, enquanto o Sul contou 497 pessoas em 84 ações.

A região com a menor ocorrência foi o Norte, com 168 resgates em 70 ações de busca, promovidas pelo MTE. Desde 1995, data na qual foram criados os grupos de fiscalização móvel, já foram resgatados 63,4 mil trabalhadores.

Todas as ações recebem apoio das Polícias Federal (PF), Rodoviária Federal (PRF), do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Ministério Público Federal (MPF), além da Defensoria Pública da União (DPU) e outras instituições.

Vale ressaltar que denúncias podem ser feitas de forma remota e sigilosa, através do Sistema Ipê.

Confira abaixo a lista completa de pessoas resgatadas por estado: