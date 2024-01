Roberto escolhe Jean Carlos como primeiro alvo de ofensiva para ampliar poder na Câmara

Prefeito articula para que vereador não consiga espaço para disputar reeleição pelo União Brasil

Pedro Hara - 11 de janeiro de 2024

(Foto: Bruno Velasco)

Roberto Naves (Republicanos) não trabalha apenas para fazer sucessor em Anápolis, mas também pretende ampliar o seu poder na Câmara.

Fontes contaram à Rápidas que o prefeito está articulando contra Jean Carlos (UB), vereador com atuação independente e que por vezes tece críticas à Administração Municipal.

O prefeito trabalha nos bastidores para que o União Brasil, partido de Jean, não abra espaço para o parlamentar disputar novamente uma vaga na Câmara.

Em fala recente, Jean demonstrou desconforto com a situação, dizendo que “disputa na opção do eleitor e não no tapetão”. O vereador é só o primeiro alvo da ofensiva de Roberto.

Gayer se encontra com Ismael Alexandrino e esfria boatos sobre PSD estar na chapa do PT em Goiânia

Pré-candidato do PL à Prefeitura de Goiânia, Gustavo Gayer se reuniu com o deputado estadual Ismael Alexandrino (PSD), vice-presidente estadual do PSD.

O encontro aconteceu em meio a rumores de que o senador Vanderlan Cardoso (PSD), estaria articulando a entrada do partido na chapa do PT, encabeçada pela deputada federal Adriana Accorsi (PT).

“Goiânia jamais cairá nas mãos do PT novamente”, escreveu o parlamentar.

Novo Código de Posturas de Goiânia é publicado com proibição de acúmulo de lixo em imóveis comerciais

O novo Código de Posturas de Goiânia foi enfim publicado. Uma das regulações que está no documento é a que evita o acúmulo de lixo dentro e fora dos imóveis comerciais.

Autor da proposta, o vereador Lucas Kitão (PSD), diz que a regulamentação “evita depósitos irregulares e problemas sociais”

Goiás está no top 10 de estados que mais investem na Bolsa de Valores

A B3 divulgou o número de investidores goianos na Bolsa de Valores. São 157.687 contas. Do total, 77% são homens e 23% mulheres.

Em valores, Goiás movimentou R$ 7,1 bilhões e ocupa a 11ª colocação.

Atlético avança de fase e Vila Nova está eliminado da Copinha

Dos quatro representantes de Goiás na Copa São Paulo, apenas o Atlético segue vivo na competição.

Após o Goiás, foi a vez do Vila Nova dar adeus à competição.

Nesta quinta-feira (11), é a vez do Trindade, último representante goiano a entrar em campo, para tentar a classificação para a segunda fase da competição.

Nota 10

Para o Canil do Corpo de Bombeiros de Anápolis, que realiza um trabalho silencioso e conseguiu encontrar uma ossada que pode ser do garoto Pedro Lucas, que está desaparecido há dois meses em Rio Verde.

Nota Zero

Para a navegabilidade do site da Câmara Municipal de Anápolis. Além de não ser responsivo para dispositivos móveis, também não conta com recursos de acessibilidade, dificultando a transparência.