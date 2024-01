5 filmes polêmicos e desconhecidos por muitos que vão embrulhar seu estômago

Uma lista com algumas filmes que são difíceis de assistir até o final, uns focados no drama, outros no terror, mas ambos com histórias impactantes

Ruan Monyel - 12 de janeiro de 2024

(Foto: Divulgação/Soft & Quiet/ Blumhouse)

Alguns filmes são perturbadores, sejam eles por cenas pesadas, histórias cruéis ou temáticas que chocam grande parte do público.

Existem produções pouco conhecidas, algumas fora dos streamings podendo ser assistidas com uma rápida busca na internet, que vão dar ânsia de vômito na maioria dos telespectadores.

Olha, não diga que não avisei, abaixo segue uma lista com alguns filmes que são difíceis de assistir até o final.

Uns focados no drama, outros no terror, mas ambos com histórias impactantes que vão te levar a uma experiência completamente diferente com o cinema, muitas delas não sendo agradáveis.

Aproveite essa oportunidade para estourar a bolha e descobrir produções que são totalmente fora da casinha.

Soft & Quiet – Disponível na internet

Filmado em plano sequência, o filme narra a história de um grupo de mulheres movidas por ideologias nazistas e supremacia branca que, após uma reunião, encontram duas jovens imigrantes, levando a acontecimentos que mostram até onde o ódio pode chegar.

A Centopeia Humana – Disponível na Internet

Após um acidente, duas jovens param na casa de um cirurgião para pedir ajuda, mas o encontro acaba se tornando um pouco pesado, já que o psicopata decide costurá-las em um só corpo, criando uma centopeia humana.

Dalva – Disponível na internet

No filme, conhecemos Dalva, que, aos 12 anos de idade, é levada para um orfanato e lá descobre que o sentimento que compartilhava com o pai não era saudável, uma vez que ele abusava da criança desde seu nascimento. Agora Dalva precisa reaprender o sentido da infância com a ajuda dos seus novos amigos.

Miss Violence – Disponível no Looke

Uma menina de 11 anos pula do alto do apartamento que mora no dia do seu aniversário, a polícia passa a investigar o caso, mas a família insiste que foi um acidente, no intuito de encobrir segredos terríveis. O final dessa história vai te deixar em choque.

Anticristo – Disponível no Prime Vídeo

Talvez o mais pesado de todos. Na história, após a perda de seu filho, um casal decide viver isolado de forma rústica no intuito de esconder a dor que sentiam, mas coisas absurdas passam a fazer parte da rotina. Algumas cenas são difíceis de assistir.

Se você tiver sangue frio, é só dar play nessas obras perturbadoras que valem cada segundo.

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.