Importantes vias de Goiânia serão bloqueadas neste fim de semana; veja quais

Sistema irá funcionar de forma dinâmica, ou seja, é necessária a finalização de uma etapa para iniciar outra

Maria Luiza Valeriano - 12 de janeiro de 2024

Imagem mostra obra de recapeamento. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

As manutenções de importantes vias de Goiânia seguirão neste final de semana, desta vez, afetando principalmente o tráfego pela Avenida T-9 e arredores, de acordo com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinfra).

Neste sábado (13), bloqueios serão posicionados de forma alternada, iniciando às 13h30, no cruzamento da Avenida T-9 com a Rua T-3. A previsão é de que às 14h, será interditado onde a Avenida Araguaia e a Avenida Independência se encontram.

Às 17h30, a convergência da Avenida 85 com a Avenida T-9, incluindo a alça, também sofrerá bloqueio. Por fim, a perspectiva é de que os trabalhos na Rua 15 com a T-9 sejam finalizados às 19h.

No domingo (14), as interrupções ocorrerão nos cruzamentos da T-9 com as Ruas T-1, T-2 e Avenida Mutirão a partir das 09h. A primeira parada de tráfego será na Mutirão, seguida pela T-2 e então a T-1, de forma que, com a finalização de uma via, a outra será iniciada.

Segunda-feira (15) também terá ações nas ruas da capital, sendo o dia escolhido para iniciar os trabalhos na Rua 68, no Setor Central, e também na rotatória da Rua Jaraguá, no Setor Vila Aurora, a partir das 19h30.

A Prefeitura de Goiânia orienta a população a evitar trafegar por essas áreas durante os períodos de bloqueio.