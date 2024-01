Homem é preso após tentar dar fuga da polícia com quantidade impressionante de álcool no corpo

Piloto também conduzia motocicleta sem carteira de habilitação e fazendo zigue-zague pela pista

Augusto Araújo - 13 de janeiro de 2024

Moto foi apreendida após piloto tentar fugir da PM, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 45 anos, foi preso nesta sexta-feira (12), após tentar fugir da polícia para não ser preso dirigindo embriagado.

O caso teve início próximo ao horário das 19h, no conjunto Vila Verde, em Anápolis.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) teria visualizado uma motocicleta sendo pilotada com o para-lama dianteiro danificado, além de estar fazendo movimentos em zigue-zague e o condutor do veículo também estaria com a viseira aberta.

Todos esses sinais chamaram a atenção dos policiais, que deram ordem para que o piloto parasse. No entanto, o ele desobedeceu ao chamado e tentou fugir do local.

O homem conseguiu se deslocar até a Vila Miguel Jorge, onde foi parado pelos militares. Durante a abordagem, foi descoberto que ele não teria carteira de habilitação, além de apresentar visíveis sinais de embriaguez.

Ao ser questionado, o suspeito afirmou que teria ingerido cinco doses de pinga antes de conduzir o veículo, tendo inclusive caído da motocicleta em determinado momento – por isso ela estava danificada.

Assim, o piloto acabou fazendo o teste do bafômetro, que apontou 1,20 mg de álcool por litro de ar, quando o mínimo para ser considerado crime de trânsito é 0,3 mg.

Dessa forma, o homem foi preso em flagrante e responderá por três crimes: embriaguez ao volante, desobediência às ordens dos policiais e dirigir sem CNH.