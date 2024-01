Márcio Corrêa pode trocar de partido para zerar chances de ter Roberto Naves no palanque

Prefeito em fim de mandato, o marido da deputada Vivian vem atuando para prorrogar sua influência sobre a gestão municipal para além de oito anos

Pedro Hara - 13 de janeiro de 2024

Márcio Corrêa, pré-candidato a prefeito de Anápolis. (Foto: Reprodução)

O vice-governador e presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, afirmou que não vai reivindicar a suplência de Márcio Corrêa caso ele saia do partido. A declaração foi dada ao jornal O Popular deste sábado (28) e indica que a mudança de legenda seria uma forma de Márcio não ter que “lidar com os interesses de Roberto Naves”.

Em outubro do ano passado, o prefeito de Anápolis, de quem Márcio sempre quis distância, afirmou estar “esperando o MDB”, referindo-se a união de partidos em torno de uma só candidatura apoiada pelo governador Ronaldo Caiado (UB). O emedebista, no entanto, nunca cedeu às intenções de Roberto para a indicação de um vice.

Prefeito em fim de mandato, Roberto vem atuando para prorrogar sua influência sobre a gestão municipal de Anápolis para além de oito anos e, recentemente, também flertou com o grupo do deputado Antônio Gomide (PT). Sem sucesso, porém.

Justamente por isso, o marido da deputada Vivian Naves (PP), que também é presidente estadual do Republicanos, até agora não apresentou oficialmente um pré-candidato próprio para sua sucessão.

Em Goiânia, nesta semana, o governador Ronaldo Caiado (UB) deu sinais de que não embarcará no projeto de reeleição de Rogério Cruz, do partido que Roberto comanda. A razão é a mesma que pode desestimular a base governista ou o grupo petista de negociar o apoio de Roberto: a baixa aprovação da população.

Mesmo com a máquina da Prefeitura na mão e a experiência em usá-la para fabricar vitórias eleitorais, os políticos que trabalham montando as chapas para a eleição deste ano avaliam que o peso negativo do apoio de Roberto pode ser maior do que qualquer vantagem que ele possa oferecer.