Lixos nas calçadas e mato alto voltam a explodir em setores de Goiânia

Problemáticas se repetem em diferentes bairros e cenários e vem sendo questionado por moradores

Gabriella Pinheiro - 14 de janeiro de 2024

Lixo em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Twitter)

Quase como uma cena cotidiana, os matos altos e as calçadas tomadas por lixo voltaram a marcar presença em diferentes bairros de Goiânia, principalmente após a chegada do intenso período de chuva vivenciado nas últimas semanas.

No domingo (07), um dos setores afetados e que vem sentindo os efeitos dessa problemática é a região do Jardim Planalto, localizado próximo ao Carrefour T-9.

As praças costumeiramentes utilizadas pelos moradores para prática de atividades físicas e de lazer, agora dão lugar a matos altos que, inclusive, chegam a invadir os bancos.

Mas esse não é o único problema da região. O bairro ainda lida com o descaso por parte da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que vem sendo acusada por moradores de não recolher o lixo na região.

Cenas cotidianas em Goiânia: na calçada o lixo que não foi recolhido no dia anterior. Em frente o mato e a sujeita tomaram conta da praça. Ambos os serviços são obrigação da Comurg. pic.twitter.com/e8LKhfIInS — Cileide Alves (@Cileidealves) January 7, 2024

O problema não é exclusivo do bairro e se repete em setores como Universitário, Vila Nova e Bairro Feliz, que acusam a Comurg de não cumprir com a respectiva atuação na região.

“Dei uma volta hoje para semear flores e voltei arrasada. Goiânia tá jogada como se não tivesse prefeito ou gestão no Bairro Feliz, Universitário e Vila Nova tão destruídos. Obviamente deve estar assim em todos os demais setores”, diz uma internauta.

O mesmo problema foi apontado por um internauta no Jardim Novo Mundo. Segundo ele, o local está há mais de um ano sem a religação de uma lâmpada queimada no poste.

“Na casa da minha mãe no Jardim Novo Mundo, mais de um ano que não religam uma lâmpada queimada no poste em frente”, disse.

Ao Portal 6, a Comurg afirmou que deu início a uma força-tarefa para roçar as gramas na capital e que a operação conta com mais de 300 pessoas.

Ela ainda reitera que realizará a coleta seletiva nos setores Universitário, Vila Nova e Bairro Feliz.

Leia a nota na íntegra

A Comurg deu início no dia 03/01, a uma força-tarefa a fim de roçar a grama de praças e entre-pistas, utilizando roçagem manual, com costais e mecanizada, com uso de tratadores.

Em torno de 300 pessoas estão envolvidas nessa ação, que contempla, inclusive, os cemitérios públicos da Capital.

Com relação a falta de coleta nos Setores: Universitário, Vila Nova e Bairro Feliz, informamos que esses setores estão nossa programação e os serviços serão executados.