Nome que mãe escolheu para o filho era proibido na família; caso gerou revolta

Mulher contou toda a história em um fórum online para saber a opinião dos internautas

Magno Oliver - 14 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução)

A perda de um filho é um momento extremamente delicado para a família, sendo uma dor que se manifesta de diferentes formas e pode durar a vida inteira.

Acontece que, conforme publicado em um fórum na internet, uma mulher contou de forma anônima a história de como, em 2017, havia perdido o filho, que estava com 13 anos de idade.

Lidando com toda essa dor, a surpresa e o choque foram grandes ao descobrir que a irmã, sem ter lhe consultado, havia batizado o próprio neném, recém-nascido, com o mesmo nome do primo, já falecido.

“Ela nem nos consultou antes de descobrirmos, o que só aconteceu depois que o bebê nasceu. Ela apenas me enviou uma mensagem avisando”, contou a mulher no fórum, questionando os internautas se o sentimento de revolta era válido.

Ela ainda deixou claro que o problema não era necessariamente a escolha do nome, mas sim o fato de a irmã não ter informado as intenções antes do bebê nascer.