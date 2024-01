Os signos que vão superar a dor do fim de uma paixão e voltarem a ser felizes

O novo alinhamento do ciclo planetário do zodíaco vai trazer renovação e boas energias para você se curar e ficar bem

Magno Oliver - 14 de janeiro de 2024

(Foto: Terra/UOL)

Alguns signos estão propensos a encontrar um amor duradouro, recíproco e fiel. Já outros vão ter que passar pela triste fase de ter que superar a dor de uma paixão.

O alinhamento dos planetas trazem para 2024 um novo carregamento positivo de boas vibrações no âmbito amoroso para alguns signos do zodíaco.

No entanto, quem está passando pela dor de um término de relacionamento, os astros estão trazendo o reconforto e o acolhimento que tanto precisam.

1. Touro

Taurinos e taurinas, acalmem os corações nessa etapa tão sentimental e difícil. Acabou a relação?

Sofra em silêncio, chore o que tenha que chorar, leve o tempo que for para aceitar o fim, mas entenda que a passagem de Vênus está ao seu lado e breve novas energias virão para te acolher e sair dessa fase.

O novo ciclo de passagem de Netuno trará novas pessoas para sua vida. Cuide de você e os astros farão o que precisa ser feito.

2. Sagitário

Essa fase complicada para você tem a ver com a recente desarmonia entre a Lua, Júpiter e Urano, exigindo assim forças para lidar racionalmente com as dificuldades afetivas.

No entanto, mesmo que pareça difícil, as previsões para o amor estão favoráveis para você. Em breve tudo vai ser diferente. O eclipse de março vem com tudo e logo você sentirá as energias se renovando.

3. Peixes

Por conta de Saturno, peixes passará por um período turbulento no campo amoroso. Isso acontece devido à retrogradação de Marte.

Mas fique com a alma tranquilinha, meus queridos, pois assim que passar a tempestade, os ventos do amor vão soprar forte em suas vidas. O importante é se cuidar agora e estar em completo preparo para surfar essa boa onda astral de amor e renovação.