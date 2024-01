⁠Entenda por que têm donas de casa colocando banana no forno

Os motivos por trás do ato podem te surpreender e vão além do amadurecimento da fruta

Ruan Monyel - 15 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Colocar banana no forno tornou-se uma prática interessante para muitas donas de casa, revelando-se uma maneira criativa de aproveitar ao máximo essa fruta.

Os motivos por trás do ato podem te surpreender e vão além do amadurecimento da fruta, que é a mais consumida no mundo todo.

Para algumas receitas, é necessário que a fruta esteja completamente madura, e esse processo simples vai sanar esse enorme problema. Leia e descubra os motivos para colocar a fruta no forno.

É comum ir ao mercado e encontrar a fruta ainda verde, mas o que fazer quando você precisa dela para uso imediato, não sendo impossível esperar o amadurecimento?

A dor de cabeça acabou! Esse truque simples, que agiliza a vida na cozinha, deveria ser conhecido pelas donas de casa.

Assim como a maioria das frutas, a banana fica mais doce quando madura, ideal para preparos de receitas leves e deliciosas.

Mas quando verdes, colocar a fruta no forno ligado vai amadurecer a banana em minutos, salvando as preparações de última hora.

Basta colocá-las ainda com casca no forno a 160° graus, por cerca de 30 minutos, até que elas fiquem completamente pretas.

Esse processo acelera o amadurecimento e amolece as fibras presentes na fruta, deixando ela no ponto ideal para qualquer receita.

A fruta também pode ser utilizada em preparos saudáveis, afinal, ela é rica em fibra e amido, que provoca maior saciedade por mais tempo.

Caso o forno esteja indisponível, também é possível realizar o processo em uma frigideira com tampa, basta colocar a banana em fogo baixo e o resultado será o mesmo.

Existem outras formas de acelerar o amadurecimento, como embrulhá-las em jornal ou sacolas plásticas e evitar o uso da geladeira, optando por ambientes naturais.

Fazendo isso, a banana amadurece em poucos dias ou horas, dependendo do estado da fruta, sendo assim, ficando própria para o consumo.

