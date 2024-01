A fórmula secreta para fazer bife na panela de pressão (fica uma delícia)

Ao desvendar esse segredo, você fará preparos deliciosos que conquistarão os convidados

Ruan Monyel - 15 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/Super Receitas)

Na culinária, há sempre algo mágico para descobrir, e essa fórmula secreta para fazer bife utilizando uma panela de pressão, transforma um prato simples em uma verdadeira obra-prima.

Ao desvendar esse segredo, você fará preparos deliciosos que conquistarão os convidados e deixarão todos se perguntando como chegou naquele resultado.

Aproveite esta receita saborosa e compartilhe com os amigos. Leia e veja como transformar o simples ato de cozinhar em uma experiência gastronômica única.

A fórmula secreta para fazer bife na panela de pressão (fica uma delícia)

Chega de sujar o fogão para preparar deliciosos e suculentos bifes, só quem já fez sabe a bagunça que fica para depois.

As páginas culinárias, super receitas e super gostoso, do Instagram, publicaram uma receita mágica onde deixam o preparo convencional de lado, utilizando uma panela de pressão.

O resultado fica incrível, uma carne macia, suculenta e extremamente saborosa, sem deixar sujeira na cozinha. Vamos a receita.

Você vai precisar de seis dentes de alho picados, um pouco de azeite, uma colher de sopa de molho shoyu e as mesmas medidas de páprica e sal, além de pitadas a gosto de pimenta calabresa e pimenta do reino.

Misture os ingredientes e acrescente os bifes, lembrando que essa mistura pode temperar até um quilo de carne, sendo necessário aumentar de acordo com a quantidade.

Coloque os bifes na panela de pressão com o fogo já ligado, adicione uma cebola cortada da forma que preferir e uma xícara e meia de água.

Tampe a panela, e assim que pegar pressão, marque no relógio 8 minutos, após esse tempo, abra a panela novamente e fique a vontade para adicionar mais temperos.

Com a panela aberta, deixe cozinhando até que o molho fique mais concentrado e espesso, fique de olho pois pode variar o tempo de preparo de acordo com a potência do fogão.

Daí é só servir com os acompanhamentos que preferir e se deliciar com essa explosão de sabores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Super Receitas (@superreceitas)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!