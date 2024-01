Bombeiros evacuam às pressas moradores de prédio vizinho a rua que estava desabando no Setor Marista, em Goiânia

Defesa Municipal também foi chamada e se deslocou até o local para auxiliar nas ações

Gabriella Pinheiro - 15 de janeiro de 2024

Bombeiros são acionados para atender ocorrência sobre prédio desabando, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada na madrugada desta segunda-feira (15) para atender uma ocorrência envolvendo um prédio que teve a estrutura afetada por conta de um desabamento de uma rua no Setor Marista, em Goiânia.

De acordo com os militares, a ação ocorreu por volta das 02h da manhã na Rua 1128 e impactou um prédio de quatro andares, que era vizinho do local que houve a intercorrência.

Assim, com o apoio do engenheiro responsável pelos serviços, a equipe iniciou os trabalhos os moradores do residencial para garantir a segurança das pessoas presentes.

Além do órgão, a Defesa Municipal foi acionada e se deslocou até o local para auxiliar nas operações e nos danos causados.

Até o momento, conforme informações do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.